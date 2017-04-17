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Новый тренер по физподготовке появится в команде боксера Ковалева

Спорт
17 апреля, 8:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Он будет помогать россиянину готовиться к бою-реваншу с Андре Уордом
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Сергей Ковалев и Андре Уорд (слева направо)

Сергей Ковалев и Андре Уорд (слева направо)

© AP/John Locher

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев возьмет нового тренера по физической подготовке на сборы к бою-реваншу против чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской Федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) американца Андре Уорда. Об этом ТАСС сообщила глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува.

"Сергей планирует взять в команду нового тренера по физподготовке. При этом Джон Дэвид Джексон останется тренером Ковалева по боксу", - сказала она.

Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO и IBF.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

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