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Хоккеист СКА Херсли еще не начинал переговоры с клубом о новом контракте

Спорт
17 апреля, 9:10 UTC+3 МАГНИТОГОРСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В составе армейцев защитник в воскресенье стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России
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Патрик Херсли (в центре)

Патрик Херсли (в центре)

© Александр Демьянчук/ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 17 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник СКА Патрик Херсли еще не начинал переговоры с санкт-петербургской командой по поводу возможного продления контракта. Об этом он рассказал ТАСС.

Швед перешел в СКА из "Локомотива" в октябре 2016 года, его контракт с петербуржцами истекает. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 16 матчах шведский защитник набрал 18 очков (6+12).

"У меня нет еще решения, и пока я ни с кем не говорил на эту тему", - сказал 30-летний Херсли.

В составе армейцев он в воскресенье стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России.

"СКА - это невероятная команда, я рад быть частью ее. У меня был шанс сыграть много, тренер верил в меня. Я играю с невероятными партнерами и отличными хоккеистами", - отметил он.

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