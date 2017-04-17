Хоккеист СКА Херсли еще не начинал переговоры с клубом о новом контракте

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 17 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник СКА Патрик Херсли еще не начинал переговоры с санкт-петербургской командой по поводу возможного продления контракта. Об этом он рассказал ТАСС.

Швед перешел в СКА из "Локомотива" в октябре 2016 года, его контракт с петербуржцами истекает. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 16 матчах шведский защитник набрал 18 очков (6+12).

"У меня нет еще решения, и пока я ни с кем не говорил на эту тему", - сказал 30-летний Херсли.

В составе армейцев он в воскресенье стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России.

"СКА - это невероятная команда, я рад быть частью ее. У меня был шанс сыграть много, тренер верил в меня. Я играю с невероятными партнерами и отличными хоккеистами", - отметил он.