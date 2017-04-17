Хоккеист СКА Херсли еще не начинал переговоры с клубом о новом контракте

Радулов: "Монреаль" победил "Рейнджерс" в третьем матче за счет хорошей командной игрыСпорт 17 апреля, 9:17
Хоккеист СКА Херсли еще не начинал переговоры с клубом о новом контрактеСпорт 17 апреля, 9:10
Взымается ли с заявителей плата за предоставление услуг МФЦ?Вопрос-ответ 17 апреля, 9:00
Новый тренер по физподготовке появится в команде боксера КовалеваСпорт 17 апреля, 8:53
В ITF заявили, что были не в курсе употребления мельдония ШараповойСпорт 17 апреля, 7:04
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершиласьМеждународная панорама 17 апреля, 6:50
"Русал" вложит в экологию Красноярского края более 1,2 млрд рублейСибирь 17 апреля, 6:23
Двух жителей Забайкалья осудили за попытку вывезти в Китай 1,2 кг золотаСибирь 17 апреля, 6:16
Пенс посетил демилитаризованную зону на границе Республики Корея и КНДРМеждународная панорама 17 апреля, 5:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 17 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник СКА Патрик Херсли еще не начинал переговоры с санкт-петербургской командой по поводу возможного продления контракта. Об этом он рассказал ТАСС.
Швед перешел в СКА из "Локомотива" в октябре 2016 года, его контракт с петербуржцами истекает. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 16 матчах шведский защитник набрал 18 очков (6+12).
"У меня нет еще решения, и пока я ни с кем не говорил на эту тему", - сказал 30-летний Херсли.
В составе армейцев он в воскресенье стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России.
"СКА - это невероятная команда, я рад быть частью ее. У меня был шанс сыграть много, тренер верил в меня. Я играю с невероятными партнерами и отличными хоккеистами", - отметил он.