Радулов: "Монреаль" победил "Рейнджерс" в третьем матче за счет хорошей командной игры

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Монреаль" показал хорошую командную игру в третьем матче серии первого раунда плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Рейнджерс", она и позволила канадской команде одержать победу в гостях. Такое мнение высказал нападающий "Монреаля" Александр Радулов пресс-службе лиги.

В ночь на понедельник "Монреаль" в гостях победил "Рейнджерс" со счетом 3:1 и повел в серии до четырех побед 2-1. Радулов отметился шайбой.

"Думаю, мы показали неплохую командную игру - достойно помогали друг другу: где-то вратарь Кэри Прайс нас выручал, - сказал россиянин. -. Самое главное - наконец-то забили в большинстве. Я стараюсь работать, помогать команде. Сегодня я забросил шайбу, завтра - кто-то другой, главное - побеждать".

В трех играх плей-офф Радулов забросил три шайбы и сделал две передачи.