Федор Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом в Старом Осколе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко начнет подготовку к поединку с американцем Мэттом Митрионом в Старом Осколе. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Воронов.

"Федор пока поддерживает форму. Он начнет подготовку в Старом Осколе", - сказал тренер.

Как ранее сообщал ТАСС, в мае Емельяненко проведет сбор в Амстердаме.

Российский боец должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172. Однако за несколько часов до начала поединка американец отказался от участия в поединке из-за камней в почках. Бой был перенесен на 24 июня, он состоится в Нью-Йорке.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.