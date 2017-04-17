Федор Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом в Старом Осколе

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко начнет подготовку к поединку с американцем Мэттом Митрионом в Старом Осколе. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Воронов.
"Федор пока поддерживает форму. Он начнет подготовку в Старом Осколе", - сказал тренер.
Как ранее сообщал ТАСС, в мае Емельяненко проведет сбор в Амстердаме.
Российский боец должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172. Однако за несколько часов до начала поединка американец отказался от участия в поединке из-за камней в почках. Бой был перенесен на 24 июня, он состоится в Нью-Йорке.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.