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Проезд для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет бесплатным

Спорт
17 апреля, 9:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Финансирование расходов на компенсацию недополученных доходов перевозчиков будет осуществляться за счет средств областного бюджета
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Бесплатный проезд будет организован для зрителей матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в постановлении главы администрации города Александра Якоба, которое опубликовано на официальном сайте городской администрации.

"Постановляю утвердить положение о порядке предоставления зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, права на бесплатный проезд автомобильным транспортом, кроме легкового такси, в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге", - сказано там.

Согласно документу, финансирование расходов на компенсацию недополученных доходов перевозчиков будет осуществляться за счет средств областного бюджета, передаваемых бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" в форме межбюджетного трансферта. "Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга поручено обеспечить работу общественного транспорта на маршрутах спортивных соревнований, а также разработать и утвердить порядок компенсации недополученных доходов перевозчиков", - отмечается в постановлении.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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