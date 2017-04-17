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Гуляев: Москва готова к проведению Кубка конфедераций

Спорт
17 апреля, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы получат болельщики, у которых есть билет на матч, почти две тысячи волонтеров, а также аккредитованные лица, официальные представители ФИФА
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская столица готова к проведению матчей и приему гостей и болельщиков Кубка конфедераций по футболу 2017 года, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Кубок конфедераций - генеральная репетиция чемпионата мира по футболу 2018 года. Это знаковое событие в истории отечественного спорта. Сейчас практически все готово к проведению Кубка конфедераций, создана необходимая транспортная и спортивная инфраструктура", - сказал Гуляев в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии. Он отметил, что "Москва подготовилась к приему болельщиков как из регионов, так и из-за рубежа".

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По словам Гуляева, право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы получат болельщики, у которых есть билет на матч, почти две тысячи волонтеров, а также аккредитованные лица, официальные представители ФИФА. "Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, включая аэроэкспресс, будет действовать для всех этих категорий в течение четырех дней, пока в Москве будут проходить матчи Кубка конфедераций", - уточнил глава департамента.

Он добавил, что Кубок конфедераций не вызовет такого ажиотажа, как чемпионат мира, но желающих увидеть красивый футбол в исполнении лучших сборных команд будет немало.

"Стадион "Спартак", где будут сыграны московские матчи турнира, может принять одновременно 45 тыс. болельщиков. Стадион, построенный в 2014 году, уже прошел проверку чемпионатом России, а также международными матчами с участием российской сборной", - отметил Гуляев. Он добавил, что в этом году также будет открыт после реконструкции олимпийский комплекс "Лужники", который примет матчи чемпионата мира 2018 года.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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