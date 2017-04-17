Трансляций матчей Кубка конфедераций на улицах Москвы не будет

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года на улицах Москвы показывать не планируется, сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
"Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак", - сказал Гуляев в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.
Он отметил, что для любителей футбола будет организован фестиваль болельщиков во время чемпионата мира в 2018 году. "Фанфест расположится на Воробьевых горах, на площадке перед зданием МГУ имени М. В. Ломоносова, и вместит порядка 42 тыс. человек", - добавил он.
В Москве матчи Кубка конфедераций будут сыграны на стадионе "Спартак".