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Шляхтин: ВФЛА ответит на заявления руководства IAAF через 2-3 дня

Спорт
17 апреля, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Ранее по итогам заседания совета IAAF Себастьян Коу заявил, что ВФЛА перестала демонстрировать прогресс в выполнении критериев, необходимых для восстановления членства в международной федерации
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала подготовку комментариев по поводу последних заявлений президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу и главы рабочей группы IAAF Руне Андерсена, они будут отправлены в международную федерацию в течение нескольких дней. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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Ранее по итогам заседания совета IAAF Коу заявил, что ВФЛА перестала демонстрировать прогресс в выполнении критериев, необходимых для восстановления членства в международной федерации. Также Андерсен выразил опасение, что назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может иметь негативные последствия для процесса восстановления ВФЛА.

"ВФЛА начала процесс подготовки комментариев по поводу заявлений руководства IAAF, в течение ближайших двух-трех дней они будут переправлены руководителю рабочей группы Руне Андерсену", - сказал Шляхтин.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА. Россияне были отстранены от международных соревнований после доклада независимой комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике.

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