Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Малкин: вторая шайба "Питтсбурга" в третьем матче с "Коламбусом" стала решающей

Спорт
17 апреля, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В ночь на понедельник "Питтсбург" победил "Коламбус" в овертайме со счетом 5:4 и упрочил лидерство в серии 3-0
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вторая шайба "Питтсбурга", заброшенная в ворота "Коламбуса" в третьем матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стала ключевой. Такое мнение высказал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

В ночь на понедельник "Питтсбург" победил "Коламбус" в овертайме со счетом 5:4 и упрочил лидерство в серии 3-0. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

"Мы обсуждали важность первых минут еще до игры, но все равно пропустили на первых секундах, а спустя пять минут еще, - сказал российский форвард. - Но это плей-офф - одна заброшенная шайба меняет ситуацию. Вторая шайба стала самой важной - реализовали большинство, поверили, что можем отыграться".

Малкин лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ с 6 очками (2 шайбы и 4 передачи).

Следующий матч команды проведут 19 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
3
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
4
Минобороны начало проводить виртуальные экскурсии по военной базе в Арктике
5
На Бородинском мосту в центре Москвы столкнулись более 10 машин
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
Темы дня
Загрузка...
Реклама