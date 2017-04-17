Малкин: вторая шайба "Питтсбурга" в третьем матче с "Коламбусом" стала решающей

Древние духи Амура: как прямые потомки людей каменного века хранят традицииВ стране 17 апреля, 10:47
Завод по выпуску теплоизолированных ППУ труб получил финансирование в 346 млн рублейБанк историй успеха 17 апреля, 10:27
Шляхтин: ВФЛА ответит на заявления руководства IAAF через 2-3 дняСпорт 17 апреля, 10:22
Вылеты вертолетных рейсов отменили из аэропорта Салехарда из-за штормового ветраНовости Урала 17 апреля, 10:10
Трансляций матчей Кубка конфедераций на улицах Москвы не будетСпорт 17 апреля, 10:07
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Забайкалье, нарушенное непогодойСибирь 17 апреля, 10:04
Футбольная символика украсит улицы Москвы в преддверии ЧМ-2018Спорт 17 апреля, 9:59
Гуляев: Москва готова к проведению Кубка конфедерацийСпорт 17 апреля, 9:51
Проезд для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет бесплатнымСпорт 17 апреля, 9:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вторая шайба "Питтсбурга", заброшенная в ворота "Коламбуса" в третьем матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стала ключевой. Такое мнение высказал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
В ночь на понедельник "Питтсбург" победил "Коламбус" в овертайме со счетом 5:4 и упрочил лидерство в серии 3-0. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
"Мы обсуждали важность первых минут еще до игры, но все равно пропустили на первых секундах, а спустя пять минут еще, - сказал российский форвард. - Но это плей-офф - одна заброшенная шайба меняет ситуацию. Вторая шайба стала самой важной - реализовали большинство, поверили, что можем отыграться".
Малкин лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ с 6 очками (2 шайбы и 4 передачи).
Следующий матч команды проведут 19 апреля.