Малкин: вторая шайба "Питтсбурга" в третьем матче с "Коламбусом" стала решающей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вторая шайба "Питтсбурга", заброшенная в ворота "Коламбуса" в третьем матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стала ключевой. Такое мнение высказал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

В ночь на понедельник "Питтсбург" победил "Коламбус" в овертайме со счетом 5:4 и упрочил лидерство в серии 3-0. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

"Мы обсуждали важность первых минут еще до игры, но все равно пропустили на первых секундах, а спустя пять минут еще, - сказал российский форвард. - Но это плей-офф - одна заброшенная шайба меняет ситуацию. Вторая шайба стала самой важной - реализовали большинство, поверили, что можем отыграться".

Малкин лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ с 6 очками (2 шайбы и 4 передачи).

Следующий матч команды проведут 19 апреля.