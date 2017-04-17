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КДК РФС пока не планирует рассматривать баннеры болельщиков "Спартака" в адрес Дзюбы

Спорт
17 апреля, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
По ходу встречи "Спартак" - "Зенит" болельщики красно-белых вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес бывшего игрока команды
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. В повестке заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) пока не значится рассмотрение баннеров болельщиков московского "Спартака" в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России

Матч "Спартак" - "Зенит" прошел в Москве в воскресенье и завершился победой красно-белых со счетом 2:1. По ходу встречи болельщики красно-белых вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес бывшего игрока команды.

"В рапорте делегата эти баннеры не указаны. Но повестка предварительная. Если со стороны делегата будут какие-то дополнения, то мы включим их в повестку", - сказал Григорьянц.

"Болельщики "Спартака" скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнические средства. Также на поле были брошены посторонние предметы. Болельщики "Зенита" использовали пиротехнику. Скандирование ненормативной лексики с их стороны делегатом не зафиксировано", - добавил Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в среду, 19 апреля.

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