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Эпизод с разбитым носом игрока "Ростова" Кудряшова находится вне компетенции КДК РФС

Спорт
17 апреля, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Кудряшову сломал нос форвард ЦСКА Витиньо в субботнем матче чемпионата России
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Игрок "Ростова" Федор Кудряшов (слева) в матче чемпионата России по футболу с ЦСКА

Игрок "Ростова" Федор Кудряшов (слева) в матче чемпионата России по футболу с ЦСКА

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Эпизод матча чемпионата России по футболу ЦСКА - "Ростов", в котором защитнику ростовчан Федору Кудряшову сломали нос, находится вне компетенции Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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В конце второго тайма встречи, которая прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0, нападающий ЦСКА Витиньо в игровом эпизоде разбил нос Кудряшову, который был вынужден на время покинуть поле из-за сильного кровотечения. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц сообщил, что Кудряшов получил перелом носа.

"Судья (Кирилл Левников - прим. ТАСС) находился в трех метрах от эпизода, данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в среду, 19 апреля.

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