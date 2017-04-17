Эпизод с разбитым носом игрока "Ростова" Кудряшова находится вне компетенции КДК РФС

Игрок "Ростова" Федор Кудряшов (слева) в матче чемпионата России по футболу с ЦСКА © Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Эпизод матча чемпионата России по футболу ЦСКА - "Ростов", в котором защитнику ростовчан Федору Кудряшову сломали нос, находится вне компетенции Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

В конце второго тайма встречи, которая прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0, нападающий ЦСКА Витиньо в игровом эпизоде разбил нос Кудряшову, который был вынужден на время покинуть поле из-за сильного кровотечения. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц сообщил, что Кудряшов получил перелом носа.

"Судья (Кирилл Левников - прим. ТАСС) находился в трех метрах от эпизода, данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в среду, 19 апреля.