Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Бастия" предоставит руководству лиги всю необходимую информацию по беспорядкам

Спорт
17 апреля, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Начало матча в Бастии между командами было отложено из- за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков "Лиона"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Руководство "Бастии" готово предоставить всю имеющуюся информацию о беспорядках на домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции с "Лионом" дисциплинарному комитету Лиги профессионального футбола Франции. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте заявлении клуба.

Смотрите также
Футбольный матч "Бастия" - "Лион" не доигран из-за беспорядков

Начало матча в Бастии между командами было отложено из- за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Антони Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.

"Бастия" решительно осуждает беспорядки, которые произошли в воскресенье перед матчем с "Лионом", - говорится в заявлении. - "Бастия" примет серьезные и адекватные меры. Не дожидаясь заседания дисциплинарного комитета лиги, клуб готов предоставить сведения о беспорядках, которые будут запрошены".

Дисциплинарный комитет Лиги профессионального футбола Франции проведет заседание в четверг. Клубу грозит временная дисквалификация стадиона, несколько игр без зрителей, техническое поражение, снятие очков, исключение из турнира или понижение в классе.

"Бастия" замыкает турнирную таблицу чемпионата с 28 очками после 32 игр, "Лион" (54) находится на четвертой строчке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
3
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
4
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Семья в Кузбассе обвиняется в истязании опекаемых детей и убийстве одного из них
7
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
Темы дня
Загрузка...
Реклама