ФК "Бастия" предоставит руководству лиги всю необходимую информацию по беспорядкам

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Руководство "Бастии" готово предоставить всю имеющуюся информацию о беспорядках на домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции с "Лионом" дисциплинарному комитету Лиги профессионального футбола Франции. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте заявлении клуба.

Начало матча в Бастии между командами было отложено из- за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Антони Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.

"Бастия" решительно осуждает беспорядки, которые произошли в воскресенье перед матчем с "Лионом", - говорится в заявлении. - "Бастия" примет серьезные и адекватные меры. Не дожидаясь заседания дисциплинарного комитета лиги, клуб готов предоставить сведения о беспорядках, которые будут запрошены".

Дисциплинарный комитет Лиги профессионального футбола Франции проведет заседание в четверг. Клубу грозит временная дисквалификация стадиона, несколько игр без зрителей, техническое поражение, снятие очков, исключение из турнира или понижение в классе.

"Бастия" замыкает турнирную таблицу чемпионата с 28 очками после 32 игр, "Лион" (54) находится на четвертой строчке.