Бутенко: работа арбитра Егорова на матче "Спартак" - "Зенит" не вызвала нареканий

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Арбитр Александр Егоров не допустил ошибок в матче чемпионата России по футболу "Спартак" - "Зенит". Такое мнение ТАСС высказал председатель Контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (ККК РФС) Андрей Бутенко.

В воскресенье московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

"Егоров отработал очень положительно. О каких-то конкретных решениях арбитра или ошибках я не могу говорить. Работу арбитра оценит Контрольно-квалификационная комиссия РФС на заседании в среду", - сказал Бутенко, оставив без комментариев эпизод в первом тайме, когда мяч в штрафной площади "Спартака" попал в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову.

"Спартак" после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а "Зенит" - на 11.