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Прядкин: кубок чемпиона РФПЛ будет вручен на домашнем матче команды-победителя

Спорт
17 апреля, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
После 23 туров в чемпионате России лидирует московский "Спартак", набравший 54 очка
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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Команда-победитель первенства Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17 получит чемпионский кубок на ближайшем домашнем матче после завоевания титула. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

"Кубок чемпиона лиги будет вручен команде-победителю на ее ближайшем домашнем матче после завоевания титула", - сказал он.

После 23 туров в чемпионате России лидирует московский "Спартак", набравший 54 очка. Красно-белые опережают ЦСКА, идущий на втором месте, на 10 очков, а "Зенит" - на 11.

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