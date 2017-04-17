Вратарь "Челси" Куртуа пропустил матч с МЮ из-за травмы, полученной на съемках рекламы

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Бельгийский вратарь лондонского "Челси" Тибо Куртуа пропустил матч чемпионата Англии по футболу с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы лодыжки, полученной во время съемок промо-ролика Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает британское издание Telegraph.
Инцидент произошел 11 апреля на тренировочной базе клуба. Во время игры в баскетбол Куртуа неудачно приземлился, пытаясь поймать мяч.
Помимо матча с "Манчестер Юнайтед" бельгиец может пропустить субботний полуфинал Кубка Англии с лондонским "Тоттенхэмом".
Куртуа провел в текущем сезоне 31 матч, в 13 играх отстоял "на ноль", пропустил 25 мячей.
В воскресенье "Челси" проиграл в гостях "Манчестер Юнайтед" (0:2), благодаря чему идущий вторым в чемпионате "Тоттенхэм" сократил отставание от "Челси" до четырех очков за шесть туров до финиша.