"СКА-Хабаровск" на последних минутах добился победы над "Зенитом-2" в матче ФНЛ

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" обыграл петербургский "Зенит-2" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Единственный гол с пенальти на 89-й минуте забил Руслан Корян.
Команды, занявшие первые два места в ФНЛ, выходят в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) напрямую, третья и четвертая сыграют в стыковых матчах за повышение в классе. На данный момент московское "Динамо" является единственной командой, обеспечившей себе участие в РФПЛ-2017/18. Второе место занимает клуб из Ленинградской области "Тосно" (63 очка), который в понедельник проведет домашний матч 23-го тура со "Спартаком-Нальчик".
"СКА-Хабаровск" замыкает тройку лидеров с 50 очками. Клуб сохраняет шансы на прямой выход в РФПЛ за шесть туров до финиша и является главным фаворитом на попадание в лигу через стыковые матчи.
"Спартак-2" и "Зенит-2" не претендуют на повышение в классе, так как являются дублирующими командами клубов РФПЛ.
Следующие матчи команды проведут 23 апреля. "СКА- Хабаровск" сыграет на выезде с "Волгарем", "Зенит-2" примет "Химки".