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Игрок "Металлурга" Кошечкин признан лучшим вратарем финала КХЛ

Спорт
17 апреля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Лучшим новичком стал защитник СКА Егор Рыков
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Василий Кошечкин

Василий Кошечкин

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин признан лучшим вратарем финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В финальной серии до четырех побед Кубка Гагарина СКА победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.

Кошечкин провел все пять матчей финала, отразив 203 из 218 бросков по воротам (93,11%). Ранее он был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

Виктор Антипин ("Металлург") признан лучшим защитником финала. Он забросил три шайбы в пяти матчах и завершил серию с показателем полезности 0.

Лучшим нападающим стал игрок СКА Евгений Дадонов, набравший пять очков. Также на его счету решающий гол в овертайме третьего матча.

Лучшим новичком признан защитник СКА Егор Рыков, на счету которого два броска по воротам и два блокированных броска в четырех матчах при общем показателе полезности "-2".

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