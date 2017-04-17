Игрок "Металлурга" Кошечкин признан лучшим вратарем финала КХЛ

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин признан лучшим вратарем финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В финальной серии до четырех побед Кубка Гагарина СКА победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.
Кошечкин провел все пять матчей финала, отразив 203 из 218 бросков по воротам (93,11%). Ранее он был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.
Виктор Антипин ("Металлург") признан лучшим защитником финала. Он забросил три шайбы в пяти матчах и завершил серию с показателем полезности 0.
Лучшим нападающим стал игрок СКА Евгений Дадонов, набравший пять очков. Также на его счету решающий гол в овертайме третьего матча.
Лучшим новичком признан защитник СКА Егор Рыков, на счету которого два броска по воротам и два блокированных броска в четырех матчах при общем показателе полезности "-2".