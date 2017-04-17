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Эстафета олимпийского огня начнется в Южной Корее 1 ноября

Спорт
17 апреля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Церемония зажжения огня пройдет 24 октября в греческой Олимпии
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2018 года начнется в Южной Корее 1 ноября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Церемония зажжения олимпийского огня пройдет 24 октября в греческой Олимпии. начиная с 1 ноября, 7500 факелоносцев пронесут огонь по улицам 17 городов Южной Кореи, преодолев дистанцию 2018 км.

Имя последнего факелоносца, который зажжет огонь в чаше Олимпийского стадиона в Пхенчхане, держится в секрете. По неофициальным данным, им станет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ким Ю На, которая ранее дважды принимала участие в эстафете олимпийского огня (в 2006 и 2010 гг.).

"Для меня было большой честью принять участие в эстафетах олимпийского огня, - сказала Ким Ю На, которая также является серебряным призером Игр-2014 в Сочи. - Это побудило меня больше работать и помогло стать олимпийской чемпионкой в 2010 году". Она выразила уверенность, что все, кто пронесут огонь Игр-2018, запомнят этот момент на всю жизнь.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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