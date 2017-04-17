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Тренировочная база "Спартака" в Тушине сдана в эксплуатацию

Спорт
17 апреля, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
База на Волоколамском шоссе состоит из шести футбольных полей
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию футбольной тренировочной базы "Спартак" в Тушине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"База расположена на Волоколамском шоссе, рядом с "Открытие Ареной" - домашним футбольным стадионом футбольного клуба "Спартак". Она состоит из шести футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием. Помимо футбольных полей инфраструктура включает одноэтажное здание футбольной базы площадью 2,8 тыс. квадратных метров", - приводит пресс-служба слова главы Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Он добавил, что в подземном этаже разместилась специальная техника по уходу за футбольными полями. "В надземной части - главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажерный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты", - отметил Антосенко.

По его словам, фасады здания выполнены в красно-белых цветах, традиционных для клуба "Спартак". Глава Мосгосстройнадзора также рассказал, что прилегающая к базе территория благоустроена. Установлены скамейки, урны, флагштоки, высажены деревья и кустарники. Пешеходные дорожки вымощены гранитной тротуарной плиткой.

Ранее вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко рассказал, что "Спартак" сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года. Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что "Спартак" переедет из подмосковной Тарасовки в Тушино уже в 2016 году, а в Московской области останутся молодежный и второй составы красно-белых.

Ранее вице-президент нефтяной компании "Лукойл", владелец "Спартака" Леонид Федун заявлял, что инвестиции в строительство базы составили более 1 млрд рублей.

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