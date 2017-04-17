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Агент: будущее футболиста "Эшторила" Базелюка определится по окончании сезона-2016/17

Спорт
17 апреля, 15:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В конце марта 24-летний игрок получил травму в товарищеском матче против клуба "Кова-да-Пиедади"
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МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Будущее футболиста Константина Базелюка, который выступает на правах аренды за португальский "Эшторил", определится по окончании текущего сезона, при этом европейская команда имеет право первоочередного выкупа. Об этом ТАСС сообщил агент нападающего Владимир Дейнека.

Базелюк перешел в "Эшторил" из московского ЦСКА на правах годичной аренды летом 2016 года. За португальскую команду нападающий провел 13 матчей, в которых забил три гола.

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"К лету будем разговаривать о его выкупе с "Эшторилом", либо, если они откажутся, то он вернется в ЦСКА, и, возможно, мы будем искать ему другой клуб. От желания Базелюка тоже будет многое зависеть", - сказал Дейнека.

"Когда футболист играет у него одно настроение, а когда нет - другое, - продолжил он. - "Эшторил" говорил о возможном выкупе только в первой части чемпионата. У них есть опция первоочередного выкупа футболиста, поэтому им общаться нужно будет со мной и с Костей, а не с ЦСКА".

В конце марта 24-летний игрок получил травму в товарищеском матче против клуба "Кова-да-Пиедади". "У Кости была неприятная травма. Ему на пятку так наступили, что пришлось накладывать швы. Сейчас он восстановился, и будет готовиться к следующему матчу в общей группе", - сообщил агент игрока.

Базелюк дебютировал за основной состав ЦСКА весной 2013 года, выйдя на замену в четвертьфинале Кубка России против красноярского "Енисея" (3:0). По итогам сезона нападающий был признан лучшим молодым игроком 2013 года, за что получил премию "Первая пятерка". Также футболист выступал на правах аренды за московское "Торпедо" и хабаровский "СКА- Энергия".

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