Агент: будущее футболиста "Эшторила" Базелюка определится по окончании сезона-2016/17

Патриарх и мэр Москвы приняли участие в отливке колокола на фестивале "Пасхальный дар"Общество 17 апреля, 15:28
Документальные фильмы об активистах покажут в МосквеСоциальная ответственность 17 апреля, 15:25
Жителей Казани призывают принять участие в благотворительном квесте помощи селуНовости партнеров 17 апреля, 15:18
В Бурятии выписаны 11 из 12 подростков, госпитализированных с признаками отравленияСибирь 17 апреля, 15:15
Письмо Хемингуэя с признанием в любви к Марлен Дитрих выставлено на аукцион за $30 тысячКультура 17 апреля, 15:15
Необходимые для Гран-при "Формулы-1" изменения внесены на трассе "Сочи Автодром"Спорт 17 апреля, 15:13
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынкеЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:10
Хабаровским промышленным паркам необходимо максимально разгрузить инвесторовЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:00
Первый губернатор Свердловской области Россель поддержит Куйвашева на выборах в сентябреНовости Урала 17 апреля, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Будущее футболиста Константина Базелюка, который выступает на правах аренды за португальский "Эшторил", определится по окончании текущего сезона, при этом европейская команда имеет право первоочередного выкупа. Об этом ТАСС сообщил агент нападающего Владимир Дейнека.
Базелюк перешел в "Эшторил" из московского ЦСКА на правах годичной аренды летом 2016 года. За португальскую команду нападающий провел 13 матчей, в которых забил три гола.
"К лету будем разговаривать о его выкупе с "Эшторилом", либо, если они откажутся, то он вернется в ЦСКА, и, возможно, мы будем искать ему другой клуб. От желания Базелюка тоже будет многое зависеть", - сказал Дейнека.
"Когда футболист играет у него одно настроение, а когда нет - другое, - продолжил он. - "Эшторил" говорил о возможном выкупе только в первой части чемпионата. У них есть опция первоочередного выкупа футболиста, поэтому им общаться нужно будет со мной и с Костей, а не с ЦСКА".
В конце марта 24-летний игрок получил травму в товарищеском матче против клуба "Кова-да-Пиедади". "У Кости была неприятная травма. Ему на пятку так наступили, что пришлось накладывать швы. Сейчас он восстановился, и будет готовиться к следующему матчу в общей группе", - сообщил агент игрока.
Базелюк дебютировал за основной состав ЦСКА весной 2013 года, выйдя на замену в четвертьфинале Кубка России против красноярского "Енисея" (3:0). По итогам сезона нападающий был признан лучшим молодым игроком 2013 года, за что получил премию "Первая пятерка". Также футболист выступал на правах аренды за московское "Торпедо" и хабаровский "СКА- Энергия".