ФК "Урал" организует чартер до Сочи для болельщиков на финал Кубка России

Патриарх и мэр Москвы приняли участие в отливке колокола на фестивале "Пасхальный дар"Общество 17 апреля, 15:28
Документальные фильмы об активистах покажут в МосквеСоциальная ответственность 17 апреля, 15:25
Жителей Казани призывают принять участие в благотворительном квесте помощи селуНовости партнеров 17 апреля, 15:18
В Бурятии выписаны 11 из 12 подростков, госпитализированных с признаками отравленияСибирь 17 апреля, 15:15
Письмо Хемингуэя с признанием в любви к Марлен Дитрих выставлено на аукцион за $30 тысячКультура 17 апреля, 15:15
Необходимые для Гран-при "Формулы-1" изменения внесены на трассе "Сочи Автодром"Спорт 17 апреля, 15:13
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынкеЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:10
Хабаровским промышленным паркам необходимо максимально разгрузить инвесторовЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:00
Первый губернатор Свердловской области Россель поддержит Куйвашева на выборах в сентябреНовости Урала 17 апреля, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" организует чартерный рейс из Екатеринбурга в Сочи для своих болельщиков 2 мая, в день финала Кубка России, сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала".
"Чартер вылетит утром 2 мая из Екатеринбурга в Сочи и заберет болельщиков из Сочи поздно вечером после игры. Вместимость самолета около 150 мест, мы продаем билеты болельщикам по 12 тыс. рублей в обе стороны. Эти билеты заметно дешевле, чем предлагают "Уральские авиалинии" на свой рейс", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" также организует специальный рейс из Екатеринбурга в Сочи для болельщиков "Урала".
Финальный матч Кубка России, в которым сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал", пройдет 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт". Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.