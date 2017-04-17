ФК "Урал" организует чартер до Сочи для болельщиков на финал Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" организует чартерный рейс из Екатеринбурга в Сочи для своих болельщиков 2 мая, в день финала Кубка России, сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала".

"Чартер вылетит утром 2 мая из Екатеринбурга в Сочи и заберет болельщиков из Сочи поздно вечером после игры. Вместимость самолета около 150 мест, мы продаем билеты болельщикам по 12 тыс. рублей в обе стороны. Эти билеты заметно дешевле, чем предлагают "Уральские авиалинии" на свой рейс", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" также организует специальный рейс из Екатеринбурга в Сочи для болельщиков "Урала".

Финальный матч Кубка России, в которым сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал", пройдет 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт". Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.