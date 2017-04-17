Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Необходимые для Гран-при "Формулы-1" изменения внесены на трассе "Сочи Автодром"

Спорт
17 апреля, 15:13 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, апреля. /ТАСС
На стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента
Поделиться
Материал из 1 страницы
"Сочи Автодром"

"Сочи Автодром"

© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 17 апреля. /ТАСС/. Организаторы четвертого Гран- при России - этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - завершили изменения в инфраструктуре трассы, необходимые для проведения соревнований. Новшества связаны с введенными Международной автомобильной федерацией (FIA) новыми требованиями безопасности, сообщила пресс- служба "Сочи Автодрома".

Смотрите также
Себастьян Феттель
Гонщик "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, Квят - 12-й

"На стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента. Свежее покрытие появилось и в зоне вылета в районе последнего 18-го поворота - традиционно это цвета российского триколора. Кроме того, изменения коснулись и зоны вылета в районе шиканы второго поворота - теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности "лежачие полицейские" общей длиной 80 метров", - рассказали организаторы российского этапа.

Ограничители скорости впервые появились на сочинской трассе. Теперь после разгона со стартовой прямой пилоты не смогут использовать зону вылета на этом участке для получения преимущества. Также согласно новым требованиям FIA, продиктованным возросшими скоростями болидов, на "Сочи Автодроме" усилили систему защитных барьеров TecPro на втором, четвертом и тринадцатом поворотах.

Ранее ТАСС сообщал, что на Гран-при России в Сочи уже продано более половины билетов. Четвертый в истории Гран- при России пройдет на "Сочи-Автодроме" с 27 по 30 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1 Гран-при России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
2
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
3
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
4
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама