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Тренер по прыжкам в высоту Клюгина Бурт скончался на 55-м году жизни

Спорт
17 апреля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Бурт был тренером олимпийского чемпиона Сергея Клюгина, чемпиона мира и Европы Вячеслава Воронина, чемпионки Европы, а ныне - вице-президента ВФЛА Марины Купцовой
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Заслуженный тренер Российской Федерации по прыжкам в высоту Александр Бурт скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Ушел из жизни заслуженный тренер Российской Федерации Александр Бурт. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает соболезнования родным и близким Александра Сергеевича", - говорится в сообщении.

Бурт был тренером олимпийского чемпиона Сергея Клюгина, чемпиона мира и Европы Вячеслава Воронина, чемпионки Европы, а ныне - вице-президента ВФЛА Марины Купцовой.

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