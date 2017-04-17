Директор по безопасности "Бастии" подаст в суд на главу ФК "Лион" за клевету

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Директор по безопасности футбольного клуба "Бастия" Антони Агостини собирается подать в суд на президента "Лиона" Жана-Мишеля Ауласа за ложные обвинения в нападении на вратаря лионского клуба Антони Лопеша. Об этом сообщает французская радиостанция RMC Sport.

В воскресенье в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и "Лионом" было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.

Ранее президент "Лиона" заявил, что Агостини ударил Лопеша. Кроме того, как сообщало AFP, Лопеш, а также еще два футболиста "Лиона" Матье Горжлен и Жан-Филипп Матета обратились в полицию с заявлениями.

"Я подтверждаю, что буду подавать жалобу на ложные обвинения, - сказал Агостини. - Я не могу это просто так оставить. В перерыве я тихо подошел к Антони Лопешу, чтобы попросить его успокоиться. Он оскорбил мою семью и попытался меня ударить".

Дисциплинарный комитет Лиги профессионального футбола Франции проведет заседание по беспорядкам в Бастии в четверг. Клубу грозит временная дисквалификация стадиона, несколько игр без зрителей, техническое поражение, снятие очков, исключение из турнира или понижение в классе.

"Бастия" замыкает турнирную таблицу чемпионата с 28 очками после 32 игр, "Лион" (54) находится на четвертой строчке.