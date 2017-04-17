Совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у российских горнолыжников

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительными результаты выступления сборной России по горнолыжному спорту в завершившемся сезоне. Об этом ТАСС сообщила старший тренер женской сборной России Анастасия Попкова.
Заседание совета состоялось 17 апреля. "Итоги сезона признаны удовлетворительными, - сказала Попкова. - Члены экспертного совета отметили хорошую работу сборных команд страны в методическом плане. Никаких нареканий высказано не было".
По ее словам, кадровых перестановок в тренерском штабе национальных команд по итогам сезона произведено не будет.
На чемпионате мира, прошедшем в швейцарском Санкт-Морице, лучший результат среди россиян показал Александр Хорошилов, занявший пятое место в слаломе.
Также Хорошилов в минувшем сезоне трижды становился третьим в слаломе на этапах Кубка мира.