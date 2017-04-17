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Совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у российских горнолыжников

Спорт
17 апреля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Кадровых перестановок в тренерском штабе национальных команд по итогам сезона произведено не будет
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Александр Хорошилов

Александр Хорошилов

© EPA/CHRISTIAN BRUNA, архив

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительными результаты выступления сборной России по горнолыжному спорту в завершившемся сезоне. Об этом ТАСС сообщила старший тренер женской сборной России Анастасия Попкова.

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Заседание совета состоялось 17 апреля. "Итоги сезона признаны удовлетворительными, - сказала Попкова. - Члены экспертного совета отметили хорошую работу сборных команд страны в методическом плане. Никаких нареканий высказано не было".

По ее словам, кадровых перестановок в тренерском штабе национальных команд по итогам сезона произведено не будет.

На чемпионате мира, прошедшем в швейцарском Санкт-Морице, лучший результат среди россиян показал Александр Хорошилов, занявший пятое место в слаломе.

Также Хорошилов в минувшем сезоне трижды становился третьим в слаломе на этапах Кубка мира.

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