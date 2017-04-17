Всероссийская федерация волейбола отменила переходные матчи в чемпионате страны

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решение отменить переходные матчи в мужском чемпионате страны. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.
Согласно нынешнему формату чемпионата страны, команды, занявшие по итогам предварительного этапа 12-е и 13-е места, должны были сыграть в переходном турнире за право остаться в Суперлиге с командами, ставшими второй и третьей в Высшей лиге. Отмечается, что решение отменить переходные игры связано со сложной финансовой ситуацией и согласием всех участвующих команд.
Таким образом, краснодарское "Динамо" и "Динамо-ЛО" из Ленинградской области останутся в Суперлиге на следующий сезон.