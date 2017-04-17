Футболист "Спартака" Промес отметил поддержку болельщиков в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес отметил поддержку и баннеры болельщиков команды в матче с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ваша поддержка вчера была просто супер! #Spartak #QP10 #Спартак Fans were amazing yesterday! #Spartak #QP10 Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Апр 17 2017 в 6:35 PDT

В воскресенье московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.

"Ваша поддержка вчера была просто супер!" - написал Промес по-русски.

"Спартак" после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а "Зенит" - на 11.