Мельников: у российских горнолыжников пять квот на ОИ-2018

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сборная России по горнолыжному спорту имеет пять квот на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, эта цифра может увеличиться в олимпийском сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников.

"На сегодня у России пять квот на Олимпийские игры 2018 года, однако эта цифра еще будет пересматриваться, число квот может увеличиться, - сказал Мельников. - Более того, мы надеемся, что так и произойдет".

По его словам, итоговое число олимпийских квот у российских горнолыжников станет известно не ранее января следующего года. "Мы должны понимать, что до конца января квоты не будут подтверждены официально, потому что это очень сложный подсчет, - сказал Мельников. - Цифра будет постоянно меняться, будет подсчитываться рейтинг спортсменов, выступающих в Кубке мира, также будут подсчитываться базовые квоты - это те спортсмены, которые входят в определенный рейтинг по очкам ФИС".

"Сколько еще квот на Олимпиаду может заработать сборная России, сейчас сложно сказать, - добавил Мельников. - Нам надо очень хорошо подготовиться и хорошо начать следующий сезон. А самое главное - в оптимальной форме подойти к Олимпийским играм".

Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.