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Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов

Спорт
17 апреля, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
После 23-го тура чемпионата России "Крылья Советов" расположились на 13-м месте из 16 в турнирной таблице, имея в активе 20 очков
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Болельщики "Крыльев Советов"

Болельщики "Крыльев Советов"

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Самарский клуб "Крылья Советов" останется на следующий сезон в первенстве Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), если не случится закулисных моментов. Такое мнение ТАСС выразил генеральный директор команды Виталий Шашков.

В субботу "Крылья Советов" на выезде обыграли "Анжи" со счетом 3:1. Эта победа стала первой для команды в весенней части первенства. До этой встречи самарцы трижды проиграли, а еще два матча завершили вничью.

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"Победа над "Анжи" очень важна, она нужна была ребятам в психологическом плане. Команда играет, футболисты стараются, но не хватало мелочей, а именно результата, и наконец, он случился. Впереди у нас важные матчи в плане турнирной борьбы - с "Арсеналом" и "Оренбургом", и выигрыш у махачкалинцев должен раскрепостить ребят".

"Не стоит загадывать, какое место в итоге мы можем занять. Теперь нужно в каждой игре выкладываться по максимуму, как это было с "Анжи". А я уверен, что так и будет. Если не будет закулисных моментов, то все у нас должно получиться", - добавил он.

После 23-го тура чемпионата России "Крылья Советов" расположились на 13-м месте из 16 в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Последние две команды покидают РФПЛ, а занявшие 13-е и 14-е места сыграют в стыковых матчах с третьим и четвертым клубами первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право остаться в чемпионате России.

В следующем туре самарцы сыграют на домашней арене с казанским "Рубином" 23 апреля.

Возможность выкупа Ткачева с ЦСКА не обсуждали

Сергей Ткачев перешел в "Крылья Советов" из ЦСКА на правах аренды сроком на один сезон летом 2016 года. За самарцев полузащитник провел 14 игр, в которых забил три мяча. Из-за травмы игрок пропустил первые пять матчей после возобновления чемпионата.

"Он недавно присоединился к общей группе после полученной травмы. На данный момент Ткачев выступает за нас, но принадлежит все равно ЦСКА, пока мы с армейцами не обсуждали вопрос о возможном выкупе футболиста. Но могу отметить, что он переживает за результат команды и добросовестно выполняет свою работу", - рассказал Шашков.

27-летний игрок уже ранее выступал за "Крылья Советов" (2009-2010). Также Ткачев играл за украинский "Металлист", екатеринбургский "Урал", столичный "Локомотив" и краснодарскую "Кубань". В составе ЦСКА полузащитник стал чемпионом России (2016), а также был бронзовым призером с железнодорожниками (2014).

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