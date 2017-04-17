Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американец Накамура выиграл шахматный супертурнир в Цюрихе

Спорт
17 апреля, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Ставший вторым по итогам турнира россиянин Ян Непомнящий по итогам блица набрал четыре очка
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хикару Накамура

Хикару Накамура

© Архив EPA/TOUSSAINT KLUITERS

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Американский шахматист Хикару Накамура стал победителем супертурнира, который прошел в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир был посвящен памяти Виктора Корчного.

Смотрите также
Владимир Крамник
Крамник сыграл вничью с Пеллетье на шахматном супертурнире в Цюрихе

В восьмом туре, в котором соперники сыграли каждый с каждым по правилам блица, Накамура набрал пять очков, в общей сложности за весь турнир американец заработал 15 очков. Ставший вторым по итогам турнира россиянин Ян Непомнящий (14 очков) по итогам блица набрал четыре очка. Третье место у Вишванатана Ананда из Индии (13,5 очка).

Далее в общей турнирной таблице расположились Петр Свидлер (Россия, 12), Владимир Крамник (Россия, 11), Борис Гельфанд (Израиль, 9), Григорий Опарин (Россия, 4,5) и Янник Пеллетье (Франция, 4).

В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводился в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза чемпион мира Карпов победил, защитив титул.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
2
НИУ ВШЭ: самой массовой профессией в России является водитель
3
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
4
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
5
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
6
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
7
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
Темы дня
Загрузка...
Реклама