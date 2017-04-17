Американец Накамура выиграл шахматный супертурнир в Цюрихе

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Американский шахматист Хикару Накамура стал победителем супертурнира, который прошел в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир был посвящен памяти Виктора Корчного.
В восьмом туре, в котором соперники сыграли каждый с каждым по правилам блица, Накамура набрал пять очков, в общей сложности за весь турнир американец заработал 15 очков. Ставший вторым по итогам турнира россиянин Ян Непомнящий (14 очков) по итогам блица набрал четыре очка. Третье место у Вишванатана Ананда из Индии (13,5 очка).
Далее в общей турнирной таблице расположились Петр Свидлер (Россия, 12), Владимир Крамник (Россия, 11), Борис Гельфанд (Израиль, 9), Григорий Опарин (Россия, 4,5) и Янник Пеллетье (Франция, 4).
В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводился в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза чемпион мира Карпов победил, защитив титул.