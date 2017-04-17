Мельников: Австрия и Сахалин могут принять финальные сборы горнолыжников перед Олимпиадой

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Австрия и Сахалин рассматриваются в качестве мест для проведения финальных сборов сборной России по горнолыжному спорту перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников.

"Наши спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах, поэтому у всех будут разные графики проведения финальных сборов, многое будет зависеть от сроков заезда в олимпийскую деревню, - сказал Мельников. - Кто-то из российских спортсменов поедет на финальный сбор сразу после заключительного предолимпийского этапа Кубка мира, кто-то - позже. Для некоторых дисциплин мы рассматриваем Австрию, где можно будет смоделировать такую же трассу, как в Южной Корее, для других - Сахалин".

"Мы давно работаем с Южно-Сахалинском, у нас хорошие рабочие отношения, - добавил Мельников. - Последние три года мы регулярно проводили в этом регионе тренировочные сборы и соревнования".

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.