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"Севастополь" возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу после 20 туров

Спорт
17 апреля, 17:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
В гостевом матче "Севастополь" победил "КФУ-Бахчисарай" со счетом 5:1
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб "Севастополь" возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма, выиграв с крупным счетом 5:1 в гостях у аутсайдера первенства "КФУ-Бахчисарая".

У "Севастополя" дважды отличился Александр Жабокрицкий, остальные голы на счету Редвана Османова, Антона Голенкова и Никиты Скворцова, в составе бахчисарайского клуба мяч забил Юрий Максимов.

В остальных матчах 20-го тура "ТСК- Таврия" (Симферополь) дома проиграла ялтинскому "Рубину" - 0:2, керченский "Океан" со счетом 1:0 выиграл на своем поле у "Евпатории", "Крымтеплица" сыграла вничью (1:1) на домашнем стадионе с феодосийской "Кафой".

Турнирную таблицу после 20 туров возглавляет "Севастополь" (41 очко), далее следуют "Крымтеплица" (41), "ТСК-Таврия" (39), "Евпатория" (33), "Океан" (30), "Кафа" (19), "Рубин" (17), "КФУ-Бахчисарай" (5).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия".

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