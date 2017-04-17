Россиянка Горячкина сыграла вничью с грузинкой Дзагнидзе на женском ЧЕ по шахматам

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Наной Дзагнидзе из Грузии в матче седьмого тура женского чемпионата Европы.

Россиянка не проиграла ни одной партии на турнире. В турнирной таблице Горячкина и Дзагнидзе лидируют, набрав в семи встречах по 5,5 очка. Остальные партии игрового дня завершатся позднее.

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.