Защитник "Торонто" Зайцев сыграет в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном"

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев примет участие в третьем матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона". Об этом сообщил сотрудник пресс- службы лиги Том Гулитти в Twitter со ссылкой на слова хоккеиста.
Zaitsev says he's playing tonight— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) April 17, 2017
"Зайцев сказал, что сыграет сегодня", - написал Гулитти.
Зайцев получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (2:3) и пропустил первые две встречи серии с "Вашингтоном". Он тренировался с командой в понедельник.
Счет в серии до четырех побед 1/8 финала плей-офф НХЛ - 1-1. Третий матч серии состоится в ночь на вторник в Торонто.