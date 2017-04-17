Защитник "Торонто" Зайцев сыграет в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев примет участие в третьем матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона". Об этом сообщил сотрудник пресс- службы лиги Том Гулитти в Twitter со ссылкой на слова хоккеиста.

Zaitsev says he's playing tonight — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) April 17, 2017

"Зайцев сказал, что сыграет сегодня", - написал Гулитти.

Зайцев получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (2:3) и пропустил первые две встречи серии с "Вашингтоном". Он тренировался с командой в понедельник.

Счет в серии до четырех побед 1/8 финала плей-офф НХЛ - 1-1. Третий матч серии состоится в ночь на вторник в Торонто.