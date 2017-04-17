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Чемпионка мира по велоспорту Шмелева хочет улучшить результаты в кейрине к ОИ-2020

Спорт
17 апреля, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Сборная России в понедельник вернулась в Москву с завершившегося в воскресенье в Гонконге чемпионата мира по велоспорту на треке
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Дарья Шмелева

Дарья Шмелева

© EPA/STR

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира по велоспорту на треке россиянка Дарья Шмелева хочет улучшить результаты в кейрине и спринте к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом она сообщила ТАСС.

Сборная России в понедельник вернулась в Москву с завершившегося в воскресенье в Гонконге чемпионата мира по велоспорту на треке. Самолет российской команды совершил посадку в аэропорте Шереметьево.

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Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата мира, завоевав три золотые и одну бронзовую медали. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова первенствовали в командном спринте. Шмелева также завоевала золото в гите, Войнова в этой же дисциплине стала третьей. Еще одну золотую медаль завоевал Денис Дмитриев, ставший первым в индивидуальном спринте.

"Очень рада своему успеху. Перед турниром хотела попасть на пьедестал, но не думала, что удастся выиграть. Главное, что я поборола себя и показала классный результат. Наиболее ценной для меня является золотая медаль на 500 м (в гите), потому что на этой дистанции я ни разу не завоевывала медали чемпионата мира", - сказала Шмелева.

"На следующих турнирах хотелось бы подтянуть мастерство в кейрине и спринте. Надеюсь, что через четыре года буду хорошо владеть каждым из них, чтобы достойно выступить на Олимпийских играх", - добавила спортсменка. Кейрин является разновидностью велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью.

Россияне в Гонконге показали лучший результат на чемпионатах мира с 2003 года, тогда у российской команды было четыре золота и две бронзы.

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