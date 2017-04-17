Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Велогонщик Дмитриев считает, что ему будет трудно защитить титул чемпиона мира

Спорт
17 апреля, 18:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Сборная России в понедельник вернулась в Москву с завершившегося в воскресенье в Гонконге чемпионата мира по велоспорту на треке
Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Дмитриев

Денис Дмитриев

© EPA/STR

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Чемпион мира по велоспорту на треке россиянин Денис Дмитриев считает, что ему будет непросто повторить свой успех в 2018 году. Такое мнение он высказал ТАСС.

Смотрите также
Дарья Шмелева
Чемпионка мира по велоспорту Шмелева хочет улучшить результаты в кейрине к ОИ-2020

Сборная России в понедельник вернулась в Москву с завершившегося в воскресенье в Гонконге чемпионата мира по велоспорту на треке. Самолет российской команды совершил посадку в аэропорте Шереметьево. 31-летний Дмитриев выиграл спринтерскую гонку, это золото стало первым в его карьере на мировых первенствах.

"Долго готовился к турниру и рад, что все получилось. Долгожданная победа, которая наконец свершилась. Защищать звание чемпиона мира будет труднее, чем идти к нему первый раз. Но для меня это даже лучше", - сказал Дмитриев.

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата мира, завоевав три золотые и бронзовую медали. Россияне показали лучший результат на чемпионатах мира с 2003 года, тогда у команды было четыре золота и две бронзы.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в голландском Апелдорне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
2
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
3
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
4
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
5
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
6
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама