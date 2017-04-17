Велогонщик Дмитриев считает, что ему будет трудно защитить титул чемпиона мира

Каррера заявил, что ему повезло быть частью спартаковской семьиСпорт 17 апреля, 19:51
Путин поздравил велогонщика Дениса Дмитриева с победой на ЧМСпорт 17 апреля, 19:36
Кенийцы Кируи и Киплагат выиграли Бостонский марафонСпорт 17 апреля, 19:27
Усманов не намерен дискутировать с Навальным вне судебного разбирательстваПроисшествия 17 апреля, 19:26
Власти Чечни согласны провести встречу с журналистами "Новой газеты", если они извинятсяОбщество 17 апреля, 19:22
Тренер: австралиец Перкинс может выступить за сборную России на ЧЕ по велотрекуСпорт 17 апреля, 19:17
"Челси" объявил об уходе Джона Терри по окончании сезонаСпорт 17 апреля, 19:13
МИД РФ: вброс о поставках оружия Загребу направлен против сотрудничества РФ с БалканамиПолитика 17 апреля, 19:12
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой моментМеждународная панорама 17 апреля, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Чемпион мира по велоспорту на треке россиянин Денис Дмитриев считает, что ему будет непросто повторить свой успех в 2018 году. Такое мнение он высказал ТАСС.
Сборная России в понедельник вернулась в Москву с завершившегося в воскресенье в Гонконге чемпионата мира по велоспорту на треке. Самолет российской команды совершил посадку в аэропорте Шереметьево. 31-летний Дмитриев выиграл спринтерскую гонку, это золото стало первым в его карьере на мировых первенствах.
"Долго готовился к турниру и рад, что все получилось. Долгожданная победа, которая наконец свершилась. Защищать звание чемпиона мира будет труднее, чем идти к нему первый раз. Но для меня это даже лучше", - сказал Дмитриев.
Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата мира, завоевав три золотые и бронзовую медали. Россияне показали лучший результат на чемпионатах мира с 2003 года, тогда у команды было четыре золота и две бронзы.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в голландском Апелдорне.