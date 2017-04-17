Велогонщик Дмитриев считает, что ему будет трудно защитить титул чемпиона мира

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Чемпион мира по велоспорту на треке россиянин Денис Дмитриев считает, что ему будет непросто повторить свой успех в 2018 году. Такое мнение он высказал ТАСС.

Сборная России в понедельник вернулась в Москву с завершившегося в воскресенье в Гонконге чемпионата мира по велоспорту на треке. Самолет российской команды совершил посадку в аэропорте Шереметьево. 31-летний Дмитриев выиграл спринтерскую гонку, это золото стало первым в его карьере на мировых первенствах.

"Долго готовился к турниру и рад, что все получилось. Долгожданная победа, которая наконец свершилась. Защищать звание чемпиона мира будет труднее, чем идти к нему первый раз. Но для меня это даже лучше", - сказал Дмитриев.

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата мира, завоевав три золотые и бронзовую медали. Россияне показали лучший результат на чемпионатах мира с 2003 года, тогда у команды было четыре золота и две бронзы.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в голландском Апелдорне.