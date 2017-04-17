Тренер Бабурин избежал серьезных травм при ограблении и уже вернулся к работе

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Тренер вратарей юношеской сборной России по футболу Сергей Бабурин избежал серьезных увечий при ограблении, специалист уже возобновил работу и готовится вместе с командой к международному турниру Slovakia Cup. Об этом ТАСС сообщил старший тренер юношеской национальной команды Михаил Галактионов.

В понедельник агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что полиция ищет неизвестных, которые на юго-востоке Москвы избили тренера Бабурина и отобрали у него сумку, в которой находился телефон и небольшая денежная сумма.

"Инцидент произошел неприятный, но самочувствие у тренера хорошее, тяжелых травм Бабурин избежал, но это стоило больших нервов для нашего специалиста. Сергей Алексеевич уже приступил к работе, мы готовимся к международному турниру в Словакии, и в среду Бабурин отправится туда вместе с нами. Будем надеяться, что следствие разберется и сделает все, чтобы виновные были наказаны по всей строгости закона", - сказал Галактионов.

В бытности футболистом Бабурин выступал за столичные "Динамо" и "Локомотив", подмосковное "Знамя Труда". С 2014 года специалист работает в качестве тренера вратарей юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения).