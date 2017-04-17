"Челси" объявил об уходе Джона Терри по окончании сезона

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Защитник английского "Челси" Джон Терри покинет футбольный клуб после завершения сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт 36-летнего Терри с английским клубом истекает по окончании нынешнего сезона, "Челси" не предлагал защитнику новое соглашение. Ранее СМИ сообщали, что Терри перейдет в один из китайских клубов.

"За проведенные 22 года в "Челси" хочется поблагодарить многих людей - от тренеров, товарищей по команде и сотрудников клуба до болельщиков, которые всегда поддерживали меня, - сказал Терри. - Я буду принимать решение о своем будущем, когда наступит время. Сейчас же я нацелен на то, чтобы помочь команде добиться успеха в этом сезоне".

Директор "Челси" Марина Грановская отметила вклад игрока в успехи клуба. "Все в "Челси" хотели бы поблагодарить Джона за все, что он сделал для клуба, - подчеркнула Грановская. - Он был выдающимся игроком, вдохновляющим капитаном и всегда демонстрировал исключительную приверженность делу".

"В период его выступления за "Челси" клуб стал одним из лучших в мире, - добавила она. - Его всегда очень уважали на "Стэмфорд Бридж" (домашний стадион "Челси" - прим. ТАСС), и мы ждем его возвращения в клуб в будущем".

Терри дебютировал в составе "Челси" в октябре 1998 года в матче Кубка английской лиги против "Астон Виллы". На протяжении всей карьеры защитник (кроме 2000 года, проведенного в аренде в "Ноттингем Форест") выступал в составе лондонского клуба, с которым стал четырехкратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. В составе "Челси" Терри сыграл 713 матчах (третий показатель в истории клуба) и отметился 66 голами, также он выходил на поле в капитанской повязке "Челси" 578 раз, что является рекордом клуба. В текущем сезоне Терри провел в составе клуба десять матчей.