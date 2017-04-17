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Тренер: австралиец Перкинс может выступить за сборную России на ЧЕ по велотреку

Спорт
17 апреля, 19:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
По словам Сергея Ковпанца, для этого нужно решить определенные процессуальные вопросы
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Шейн Перкинс

Шейн Перкинс

© EPA/Keld Navntoft

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Австралиец Шейн Перкинс, вероятно, сможет получить право выступить за сборную России на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

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Ранее двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке Перкинс на своей странице в "Фейсбуке" сообщил о желании выступать за сборную России на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов сообщил ТАСС, что федерация займется вопросом смены гражданства Перкинса в случае получения ходатайства от региональной организации, за которую спортсмен планирует выступать. Австралийская федерация велоспорта также поддерживает решение гонщика сменить спортивное гражданство на российское.

"Перкинс сможет выступать за нашу команду, когда будут решены процессуальные вопросы. Ждем, что это случится до чемпионата Европы и он поборется за место в команде", - сказал Ковпанец. Чемпионат Европы пройдет 18-22 октября в Берлине.

Чемпион мира 2017 года в спринте Денис Дмитриев считает, что Перкинс серьезно усилит российскую команду, что позволит ей бороться за большее количество наград на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Он сильно помогал мне готовиться к прошедшему чемпионату мира, мы проделали огромную работу. Его появление в команде позволит нам заткнуть сразу несколько брешей. Речь идет о командном спринте и кейрине. С его появлением на Олимпийских играх в Токио в мужском спринте мы вполне сможем рассчитывать на четыре олимпийские награды", - считает Дмитриев.

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