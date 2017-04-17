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Кенийцы Кируи и Киплагат выиграли Бостонский марафон

Спорт
17 апреля, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В последние годы количество участвующих в марафоне превышает 20 тысяч человек
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Джеффри Кируи

Джеффри Кируи

© AP Photo/Steven Senne

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Кениец Джеффри Кируи стал победителем традиционного Бостонского марафона, который прошел в понедельник в 121-й раз. Спортсмен преодолел дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа 9 минут 37 секунд.

Вторым стал американец Гален Рапп (отставание 21 секунда), третьим - японец Сугуру Осако (+0.51).

У женщин победу одержала двукратная чемпионка мира из Кении Эдна Киплагат (2:21.52). Второе место заняла Росе Челимо из Брунея (+0.59), третье - американка Джордан Хасай (+1.09).

Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году, с тех пор соревнования ежегодно проводятся в каждый третий понедельник апреля. В последние годы количество участвующих превышает 20 тысяч человек.

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