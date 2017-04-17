Кенийцы Кируи и Киплагат выиграли Бостонский марафон

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Кениец Джеффри Кируи стал победителем традиционного Бостонского марафона, который прошел в понедельник в 121-й раз. Спортсмен преодолел дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа 9 минут 37 секунд.
Вторым стал американец Гален Рапп (отставание 21 секунда), третьим - японец Сугуру Осако (+0.51).
У женщин победу одержала двукратная чемпионка мира из Кении Эдна Киплагат (2:21.52). Второе место заняла Росе Челимо из Брунея (+0.59), третье - американка Джордан Хасай (+1.09).
Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году, с тех пор соревнования ежегодно проводятся в каждый третий понедельник апреля. В последние годы количество участвующих превышает 20 тысяч человек.