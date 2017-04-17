ФК "Брайтон" вышел в высший дивизион чемпионата Англии впервые с 1983 годаСпорт 17 апреля, 21:29
Шарапова представила обложку своей автобиографииСпорт 17 апреля, 21:15
Экс-владелец Межпромбанка Пугачев потребовал через арбитраж $6 млрд от РФЭкономика и бизнес 17 апреля, 21:09
Волейболистки казанского "Динамо" выиграли первый матч финала чемпионата РоссииСпорт 17 апреля, 21:01
Цеха, "Запорожцы" и понтоны: где живут, на чем ездят и сколько зарабатывают депутатыПолитика 17 апреля, 20:47
Журналист Лурье обвинил Навального в незаконном получении средств от ХодорковскогоОбщество 17 апреля, 20:30
Дзола покинул пост тренера английского футбольного клуба "Бирмингем"Спорт 17 апреля, 20:19
AP: Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"Международная панорама 17 апреля, 20:09
Меланья Трамп напомнила супругу положить руку на сердце во время исполнения гимнаМеждународная панорама 17 апреля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Итальянский специалист, известный в прошлом футболист Джанфранко Дзола ушел в отставку с поста главного тренера клуба второго по силе дивизиона чемпионата Англии "Бирмингем". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Дзола возглавил команду в декабре 2016 года, соглашение со специалистом и его помощниками было рассчитано на 2,5 года.
Дзола, ранее работавший с английскими "Вест Хэмом" и "Уотфордом", а также итальянским "Кальяри", до лета 2015 года возглавлял катарский клуб "Аль-Араби". Под его руководством команда заняла в национальном чемпионате восьмое место.
Когда Дзола возглавил "Бирмингем", клуб шел седьмым в турнирной таблице. Сейчас команда после 43 туров с 47 очками занимает 20-е место. В 21 игре при Дзоле в турнире клуб смог одержать лишь две победы.