Дзола покинул пост тренера английского футбольного клуба "Бирмингем"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Итальянский специалист, известный в прошлом футболист Джанфранко Дзола ушел в отставку с поста главного тренера клуба второго по силе дивизиона чемпионата Англии "Бирмингем". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дзола возглавил команду в декабре 2016 года, соглашение со специалистом и его помощниками было рассчитано на 2,5 года.

Дзола, ранее работавший с английскими "Вест Хэмом" и "Уотфордом", а также итальянским "Кальяри", до лета 2015 года возглавлял катарский клуб "Аль-Араби". Под его руководством команда заняла в национальном чемпионате восьмое место.

Когда Дзола возглавил "Бирмингем", клуб шел седьмым в турнирной таблице. Сейчас команда после 43 туров с 47 очками занимает 20-е место. В 21 игре при Дзоле в турнире клуб смог одержать лишь две победы.