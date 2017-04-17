"Красная Армия" обыграла "Реактор" в первом матче финала МХЛ

ФК "Брайтон" вышел в высший дивизион чемпионата Англии впервые с 1983 годаСпорт 17 апреля, 21:29
Шарапова представила обложку своей автобиографииСпорт 17 апреля, 21:15
Экс-владелец Межпромбанка Пугачев потребовал через арбитраж $6 млрд от РФЭкономика и бизнес 17 апреля, 21:09
Волейболистки казанского "Динамо" выиграли первый матч финала чемпионата РоссииСпорт 17 апреля, 21:01
Цеха, "Запорожцы" и понтоны: где живут, на чем ездят и сколько зарабатывают депутатыПолитика 17 апреля, 20:47
Журналист Лурье обвинил Навального в незаконном получении средств от ХодорковскогоОбщество 17 апреля, 20:30
Дзола покинул пост тренера английского футбольного клуба "Бирмингем"Спорт 17 апреля, 20:19
AP: Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"Международная панорама 17 апреля, 20:09
Меланья Трамп напомнила супругу положить руку на сердце во время исполнения гимнаМеждународная панорама 17 апреля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Красная Армия" из Москвы одержала победу над нижнекамским "Реактором" со счетом 7:4 в первом матче финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.
В составе хозяев шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (19-я минута), Разат Тимиров (23, 50) и Данил Воеводин (35). У победителей отличились Никита Макеев (14), Михаил Мещеряков (34), Семен Кошелев (35, 41, 57), Игорь Мясищев (40) и Андрей Кузьменко (43).
Счет в финальной серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Красной Армии". Следующая встреча пройдет 18 апреля в Нижнекамске.