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"Красная Армия" обыграла "Реактор" в первом матче финала МХЛ

Спорт
17 апреля, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Следующая встреча пройдет 18 апреля в Нижнекамске
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Красная Армия" из Москвы одержала победу над нижнекамским "Реактором" со счетом 7:4 в первом матче финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.

В составе хозяев шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (19-я минута), Разат Тимиров (23, 50) и Данил Воеводин (35). У победителей отличились Никита Макеев (14), Михаил Мещеряков (34), Семен Кошелев (35, 41, 57), Игорь Мясищев (40) и Андрей Кузьменко (43).

Счет в финальной серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Красной Армии". Следующая встреча пройдет 18 апреля в Нижнекамске.

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