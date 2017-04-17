Карлсен сыграл вничью с Хоу Ифань на шахматном супертурнире в Германии

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань в третьем туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.
В других партиях Фабиано Каруана из США обыграл немца Георга Майера, Левон Аронян из Армении был сильнее француза Максима Вашье-Лаграва, а Аркадий Найдич из Азербайджана оказался сильнее немца Маттиаса Блюбаума.
После трех туров турнирную таблицу возглавляет Хоу Ифань (2,5 очка), далее идут Аронян, Найдич, Каруана (по 2), Карлсен (1,5), Вашье-Лаграв (1), Майер и Блюбаум (по 0,5).
Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах - в Карлсруэ состоятся три первых тура, еще четыре будут сыграны в Баден-Бадене. Первые три тура в "Шварцвальдхалле" Карлсруэ проходят 15-17 апреля, в Баден-Бадене в кампусе академии EurAka состоятся партии 19-22 апреля. В случае равенства очков при определении первого места будет назначен тай-брейк.