Интерактивный музей спорта и фан-зона появятся в Петербурге в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Компания "Плаза Лотос Груп" инвестирует 11,2 млрд рублей в строительство гостиничного комплекса в Приморском районе, который также предполагает создание интерактивного музея спорта и фан-зоны. Как сообщила в понедельник на заседании инвестиционного совета города операционный директор компании Ольга Смирнова, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году.

"На участке 2,9 га на Приморском проспекте предполагается строительство набережной и гостиничного комплекса (на 3,6 тыс. номеров - прим. ТАСС) с подземным паркингом, интерактивным музеем спорта, пространством для просмотра спортивных трансляций и конгресс-холлом на 500 посетителей", - сообщила Смирнова. По ее словам, капиталовложения составят 11,2 млрд рублей, включая 1,6 млрд рублей на спортивный проект. Представитель компании отметила, что музей соединит в себе спорт с наукой и историей страны, но экспозиция будет построена не в хронологическом, а проблемно-тематическом порядке. Также рядом расположится детская площадка, серф-станция, уличные тренажеры и площадки для групповых занятий спортом.

По словам председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк, первоначально инвестор планировал строительство гостиничного комплекса, но затем разработал концепцию развития прилегающей территории со спортивным музеем.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал проект социально важным для Приморского района и города в целом.