Волейболистки казанского "Динамо" выиграли первый матч финала чемпионата России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Казанское "Динамо" обыграло одноименный клуб из Москвы со счетом 3-0 в первом матче финальной серии женского чемпионата России. Встреча прошла в Москве.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу казанского клуба. Следующий матч пройдет 18 апреля в Москве.

В первом матче в серии за третье место красноярский "Енисей" на выезде обыграл "Уралочку" из Свердловской области со счетом 3-1.