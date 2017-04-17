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Волейболистки казанского "Динамо" выиграли первый матч финала чемпионата России

Спорт
17 апреля, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Следующая игра с московским "Динамо" пройдет 18 апреля
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Волейболистки казанского "Динамо"

Волейболистки казанского "Динамо"

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Казанское "Динамо" обыграло одноименный клуб из Москвы со счетом 3-0 в первом матче финальной серии женского чемпионата России. Встреча прошла в Москве.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу казанского клуба. Следующий матч пройдет 18 апреля в Москве.

В первом матче в серии за третье место красноярский "Енисей" на выезде обыграл "Уралочку" из Свердловской области со счетом 3-1.

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