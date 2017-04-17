ФК "Брайтон" вышел в высший дивизион чемпионата Англии впервые с 1983 года

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Брайтон" досрочно обеспечил себе участие в высшем дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2017/2018.
В понедельник в 43-м туре чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии), "Брайтон" дома обыграл "Уиган" со счетом 2:1. Команда, набрав 92 очка, занимает первое место в турнирной таблице и уже не опустится ниже второй строчки. Вторым за три тура до конца чемпионата идет "Ньюкасл", в активе которого 85 очков, третьим - "Рединг" (79).
"Брайтон", образованный в 1901 году, впервые в своей истории выступит в премьер-лиге (премьер-лига была образована в 1992 году). В последний раз "Брайтон" выступал в элитном дивизионе в 1983 году.