Балашихинское "Динамо" победило усть-каменогорское "Торпедо" в третьем матче финала ВХЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Балашихинское "Динамо" обыграло на выезде усть-каменогорское "Торпедо" со счетом 5:2 в третьем матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

У "Динамо" шайбы забросили Дмитрий Марковин (8-я минута), Антон Злобин (36), Владимир Брюквин (41), Владислав Ефремов (41) и Александр Кузнецов (50). У "Торпедо" отличились Максим Капитуров (35) и Александр Архипов (45).

"Динамо" ведет в финальной серии до четырех побед со счетом 3-0.

Следующий матч пройдет 18 апреля в Балашихе.