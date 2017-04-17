Балашихинское "Динамо" победило усть-каменогорское "Торпедо" в третьем матче финала ВХЛ

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Балашихинское "Динамо" обыграло на выезде усть-каменогорское "Торпедо" со счетом 5:2 в третьем матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
У "Динамо" шайбы забросили Дмитрий Марковин (8-я минута), Антон Злобин (36), Владимир Брюквин (41), Владислав Ефремов (41) и Александр Кузнецов (50). У "Торпедо" отличились Максим Капитуров (35) и Александр Архипов (45).
"Динамо" ведет в финальной серии до четырех побед со счетом 3-0.
Следующий матч пройдет 18 апреля в Балашихе.