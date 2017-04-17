Фанаты во время футбольного матча в Дании забросали поле мертвыми крысами

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Фанаты датского футбольного клуба "Брондбю" выкинули на поле несколько мертвых крыс во время домашнего матча чемпионата страны с "Копенгагеном". Об этом пишет британское издание Sun.
Инцидент произошел за пять минут до конца встречи. Когда футболисты "Копенгагена" хотели разыграть угловой, болельщики кинули в их сторону несколько крыс.
Лидирующий в чемпионате "Копенгаген" победил в матче со счетом 1:0 и на 13 очков оторвался от идущего вторым "Брондбю" в турнирной таблице.