Гол Озила принес "Арсеналу" победу над "Мидлсбро" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Арсенал" со счетом 2:1 победил "Мидлсбро" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе проигравших гол на счету Альваро Негредо (50-я минута). У победителей отличились Алексис Санчес (42) и Месут Озил (71).

"Мидлсбро" продлил свою серию без побед до 15 матчей кряду.

В турнирной таблице "Арсенал" с 57 очками идет шестым, "Мидлсбро" расположился на 19-й позиции, в его активе 24 балла.

В следующем туре "Арсенал" 26 апреля на своем поле примет "Лестер". "Мидлсбро" 22 апреля сыграет на выезде с "Борнмутом".