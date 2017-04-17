Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол Озила принес "Арсеналу" победу над "Мидлсбро" в матче чемпионата Англии

Спорт
17 апреля, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
"Мидлсбро" продлил свою серию без побед до 15 матчей
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/Nigel Roddis

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Арсенал" со счетом 2:1 победил "Мидлсбро" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе проигравших гол на счету Альваро Негредо (50-я минута). У победителей отличились Алексис Санчес (42) и Месут Озил (71).

"Мидлсбро" продлил свою серию без побед до 15 матчей кряду.

В турнирной таблице "Арсенал" с 57 очками идет шестым, "Мидлсбро" расположился на 19-й позиции, в его активе 24 балла.

В следующем туре "Арсенал" 26 апреля на своем поле примет "Лестер". "Мидлсбро" 22 апреля сыграет на выезде с "Борнмутом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
2
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
3
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
4
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Полиция штата Юта арестовала женщину, ограбившую шесть банков в пижаме за два дня
7
Усманов не намерен дискутировать с Навальным вне судебного разбирательства
Темы дня
Загрузка...
Реклама