СМИ: ФК "Галатасарай" предложит Луческу занять пост генерального директора

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" намерен предложить главному тренеру российского "Зенита" Мирче Луческу должность генерального директора. Об этом сообщает турецкое издание Fotospor со ссылкой на источник.

Отмечается, что, если Луческу покинет "Зенит", то его сын, Рэзван, возглавит "Галатасарай", а сам Луческу займет пост гендиректора и станет заниматься трансферами футболистов. Руководство "Галатасарая" высоко оценивает селекционную работу Луческу в "Шахтере", когда украинская команда приобретала футболистов из Южной Америки и впоследствии выгодно их продавала.

По информации источника, президент "Галатасарая" Дурсун Озбек уже обсуждал с Луческу возможность работы в клубе, который он возглавлял с 2000 по 2002 годы.

Луческу был назначен главным тренером "Зенита" в конце мая 2016 года. Ранее он возглавлял сборную Румынии (1981-1986 гг.), румынские "Динамо" (1985 - 1990) и "Рапид" (1999 - 2000), итальянские "Пизу" (1990 - 1991), "Брешию" (1991 - 1995), "Реджану" (1996), "Интер" (1998 - 1999), турецкие "Галатасарай" (2000 - 2002) и "Бешикташ" (2002 - 2004), украинский "Шахтер" (2004 - 2016). Специалист в качестве тренера является восьмикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, двукратным чемпионом Румынии, трехкратным обладателем Кубка Румынии, двукратным чемпионом Турции, победителем Кубка УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА.